Dresden (dpa/sn) - Nach einem Lastwagenunfall ist die Autobahn 4 auf der Elbebrücke bei Dresden in Richtung Görlitz gesperrt. Die Autofahrer werden an der Abfahrt Dresden-Altstadt abgeleitet, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Zwei Lastwagen seien aus zunächst ungeklärten Umständen ineinander gefahren. Dabei sei ein Mensch verletzt worden. Da die beiden Fahrzeuge verkeilt sind, könne die Bergung länger dauern. Wie lange die Sperrung andauere, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.