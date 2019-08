Samtens (dpa/mv) - Auf der Insel Rügen sind drei Autos in eine Wildschweinrotte gefahren. Die Tiere liefen am späten Samstagabend trotz eines Wildschutzzaunes auf der Bundesstraße zwischen Samtens und Rambin (Landkreis Vorpommern-Rügen), wie die Polizei mitteilte. Drei Autos krachten in die Rotte. Alle Insassen blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Drei Wildschweine verendeten am Unfallort. Die Straßenmeisterei solle nun prüfen, wie die Wildschweine auf die Fahrbahn kamen.