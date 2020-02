Goldberg (dpa/mv) - Bei einem Wildunfall auf der Bundesstraße 192 zwischen Karow und Goldberg sind am Montagabend drei Autos beschädigt worden. Nachdem ein Wildschwein von einem Pkw erfasst wurde, wurde das Tier auf die Gegenfahrbahn geschleudert - dort kam es dann zur Kollision mit zwei weitereren Fahrzeugen, so die Polizei am Dienstag. Verletzt wurde nach Angaben der Beamten niemand.