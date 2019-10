Dortmund (dpa/lnw) - Nach der Kollision eines Krankentransporters mit einem Sattelschlepper auf der Autobahn 2 bei Dortmund ist eine 84-Jährige gestorben. Vier weitere Menschen in dem Transporter, darunter eine 98-Jährige, wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 27 Jahre alte Fahrer war am Donnerstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache auf den Sattelschlepper aufgefahren. Die 84 Jahre alte Frau, die liegend transportiert wurde, kam schwer verletzt in ein Krankenhaus und starb dort wenig später. Leicht verletzt wurden neben dem Fahrer und der 98-Jährigen zwei weitere Menschen im Alter von 21 und 69.