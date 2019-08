Dresden (dpa/sn) - Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 17 in Richtung Dresden ist die Fahrbahn gesperrt. Rettungskräfte brachten drei Verletzte ins Krankenhaus, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Ein Kleintransporter war am Donnerstagmorgen auf ein Auto aufgefahren, das wegen einer Panne auf dem Standstreifen stand. Dabei wurden die drei Insassen im Auto verletzt. Der Fahrer des Kleintransporters blieb nach ersten Angaben unverletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die A17 von Prag in Richtung Dresden ist zwischen Bahretal und Pirna gesperrt. Wie lange die Bergungsarbeiten dauern, war zunächst unklar.