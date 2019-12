Dingolfing (dpa/lby) - Eine 83 Jahre alte Frau hat in Niederbayern ein Rentnerpaar angefahren und dabei einen 86-Jährigen tödlich verletzt. Seine gleichaltrige Frau wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Demnach überquerte das Paar am Montagnachmittag in Dingolfing eine Straße, als es von dem Auto erfasst wurde. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Nach Angaben der Polizei hatte sie die Fußgänger übersehen, die genaue Unfallursache sollte noch untersucht werden.