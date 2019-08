Dillingen (dpa/lrs) - Die vier Insassen eines Autos sind nach einem Unfall auf der Autobahn Karlsruhe-Luxemburg (A8) bei Dillingen zu Fuß geflohen. Das Auto ließen die Männer stehen, von ihnen fehlte am Montag noch jede Spur, wie die Polizei in Saarlouis mitteilte. Der Fahrer hatte am Sonntagabend beim Überholen aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in die Mittelleitplanke gekracht. Dabei flogen Fahrzeugtrümmer auf die Gegenfahrbahn. Andere Autos wurden aber nicht beschädigt. Ob einer der vier Insassen verletzt ist, war zunächst unklar. Das Auto war abgemeldet und trug andere Kennzeichen.