Eschenburg (dpa/lhe) - Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw auf der Bundesstraße 253 bei Eschenburg (Lahn-Dill-Kreis) ist ein Schaden von rund 22 000 Euro entstanden. Die 68 Jahre Autofahrerin und der 55 Jahre alte Lkw-Fahrer blieben unverletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 55-Jährige die Frau beim Linksabbiegen nicht gesehen. Diese sei daraufhin mit ihrem Auto in den Lkw gekracht. Die Straße musste wegen der Kollision am Dienstag für kurze Zeit in beide Richtungen voll gesperrt werden.