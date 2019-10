Detmold (dpa/lnw) - Ein 21-Jähriger ist mit seinem Auto in Detmold (Kreis Lippe) mit einem Transporter zusammengeprallt und gestorben. Der Mann sei am Mittwochabend auf einer nassen Straße in einer Kurve ins Schleudern gekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Der 35 Jahre alte Fahrer des durch den Unfall völlig zerstörten Sprinters hat nach den Angaben vom Donnerstag den Mann aus dem Autowrack gezogen. Aber ein Notarzt konnte den 21-Jährigen nicht retten, er starb noch an der Unfallstelle an den schweren Verletzungen. Der 35-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.