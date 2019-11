Groß Denkte (dpa/lni) - Ein 31-Jähriger ist am Sonntagabend auf der B79 in Groß Denkte (Landkreis Wolfenbüttel) von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach mit seinem Auto überschlagen. Der Mann wurde von einem Zahnarzt reanimiert, der zufällig am Unfallort war, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen sagte. Der 31-Jährige sei anschließend von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht worden. Er schwebe in Lebensgefahr. Die Unfallursache sei noch unklar, sagte der Sprecher weiter.