Westenholz (dpa/lni) - Ein Transporterfahrer ist auf der Autobahn 7 nahezu ungebremst auf einen Lastwagen aufgefahren und in seinem Wagen gestorben. Der 53 Jahre alte Mann aus Hessen war am Dienstag in Richtung Hannover unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Westenholz ein Stauende übersah, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Ermittler haben die Autobahn in Richtung Hannover nach dem Unfall zwischenzeitlich gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen rund um die Autobahn und die Umleitungsstrecken.