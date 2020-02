Deißlingen (dpa/lsw) - Ein Windhund und ein Husky sind in Deißlingen (Kreis Rottweil) ausgebüxt und auf einer Bundesstraße umhergelaufen. Mehrere Autos mussten den Vierbeinern ausweichen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einer 44 Jahre alten Autofahrerin gelang dies am Vorabend nicht - sie erwischte den Husky mit ihrem Wagen. Der Hund lief verletzt in Richtung einer Tankstelle. Polizei und Hundebesitzer machten sich auf die Suche nach den Tieren und fingen den Windhund rasch ein. Von dem Husky mit dem Namen "Nanook" fehlt noch jede Spur.