Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Taxifahrer hat eine Verkehrsinsel in Darmstadt übersehen und ist mit seinem Auto darauf hängengeblieben. Der 61-Jährige war am Mittwochabend im Darmstädter Johannesviertel unterwegs, als er die Verkehrsinsel samt Verkehrsschild so unglücklich überfuhr, dass er nicht mehr weiterkam, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Nur mit Hilfe von Passanten habe er das Taxi wieder auf die Straße schieben können. Dabei seien etliche Liter Motoröl ausgelaufen, hieß es von der Polizei. Wegen des Feuerwehreinsatzes musste die Straße zeitweise gesperrt werden.