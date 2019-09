Darmstadt (dpa/lhe) - Ein zehnjähriger Junge hat sich in Darmstadt sein Bein in einer Straßenbahntür eingeklemmt. Das Kind wollte am Samstagabend mit seiner Mutter in einen Waggon einsteigen, als er abrutschte und mit seinem Bein in der sich schließenden Tür stecken blieb, wie die Polizei mitteilte. Andere Fahrgäste bemerkten das Unglück und sorgten dafür, dass der Junge befreit wurde. Ein Rettungswagen brachte das Kind und seine Mutter in ein Krankenhaus.