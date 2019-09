Crimmitschau (dpa/sn) - Bei einem Unfall in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Zwickauer Polizei am Montag mitteilte, war eine 52 Jahre alte Autofahrerin am Sonntagnachmittag im Ortsteil Gablenz in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und blieb in einem Graben liegen. Die 52-Jährige und ihr 22 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.