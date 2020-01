Cölbe (dpa/lhe) - Ein älterer Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Mittelhessen bei dem Zusammenstoß mit einem Sattelzug tödlich verletzt worden. Der aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammende 80-Jährige sei aus bislang unbekannten Gründen auf der Bundesstraße 62 zwischen Cölbe und Wetter in den Gegenverkehr geraten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Marburg mit. Der 45 Jahre alte Lkw-Fahrer aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg erlitt einen Schock. Die Straße wurde über vier Stunden lang gesperrt, der Unfallhergang soll mit Hilfe eines Sachverständigen geklärt werden. Der Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt.