Chemnitz (dpa/sn) - Bei einem Arbeitsunfall in einem Schmelzbetrieb in Chemnitz ist ein Mann schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach kam es am Montag während des Befüllens einer Schmelzpfanne zu einer Verpuffung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 59 Jahre alte Mitarbeiter sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Nähere Angaben machten die Beamten zunächst nicht. Die Abteilung Arbeitsschutz der Landesdirektion und die Polizei sollen nun prüfen, wieso sich der Unfall ereignete.