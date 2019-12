Butzbach/Friedberg (dpa/lhe) - Ein 21-jähriger Autofahrer ist bei Butzbach in der Wetterau mit seinem Wagen von einer Kreisstraße abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Dabei wurde der Mann am späten Montagabend schwer verletzt, wie die Polizei in Friedberg am Dienstag mitteilte. Der 17 Jahre alte Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer war über einen Leitpfosten gefahren und mit seinem Wagen in einem angrenzenden Feld gegen die Bäume gekracht. Er hatte den Angaben zufolge Alkohol getrunken.