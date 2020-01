Burrweiler (dpa/lrs) - Ein Mann ist am Dienstag in der Pfalz gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 36-Jährige sei mit einem Krankenwagen in die Klinik gebracht worden, teilte die Polizei in Edenkoben mit. Warum sein Fahrzeug in einer leichten Kurve zwischen Hainfeld und Burrweiler von der Landstraße abkam, muss noch ermittelt werden. Es war ins Schleudern geraten und gegen den Baum geprallt.