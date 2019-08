Bünde (dpa/lnw) - Nach dem Brand eines mit 18 Tonnen Kunststoffgranulat beladenen Lastwagens war am Samstag die Autobahn 30 bei Bünde in Richtung Osnabrück über zwölf Stunden gesperrt. Das Fahrzeug sei gegen 5.40 Uhr am Morgen vermutlich wegen eines Reifenschadens bei Bünde in Brand geraten, teilte die Polizei in Bielefeld mit. Dem 24 Jahre alten Fahrer sei es noch gelungen, die Sattelzugmaschine vom Anhänger abzukoppeln. Der Brand sei von der Feuerwehr binnen weniger Minuten gelöscht worden.