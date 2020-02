Budenheim (dpa/lrs) - Nach dem Tod eines 17-Jährigen auf Bahngleisen im Kreis Mainz-Bingen geht die Polizei von einem Unfall aus. Andere Gründe seien nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ausgeschlossen, teilte die Polizei in Mainz am Mittwoch mit. Der Jugendliche war in der Nacht zum Samstag an den Gleisen entlang von Uhlerborn in Richtung Budenheim gelaufen, dabei wurde er von dem Zug erfasst.