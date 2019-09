Brunsbüttel (dpa/lno) - Zwei Frachter sind in der Schleuse Brunsbüttel des Nord-Ostsee-Kanals zusammengestoßen und leicht beschädigt worden. Das unter zypriotischer Flagge fahrende Frachtschiff "Sea Prospect" sei wegen einer Windböe gegen den in der neuen Südschleuse fest vertäuten niederländischen Stückgutfrachter "Sagasbank" gedrückt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei entstanden am Dienstagnachmittag sowohl an der rund 110 Meter langen "Sea Prospect" als auch an der knapp 90 Meter langen "Sagasbank" leichte Dellen und Farbabrieb an der Außenhaut weit oberhalb der Wasserlinie. Beide Schiffe konnten ihre Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal fortsetzen.