Auto überschlägt sich: Fahrer in Klinik

Bruch (dpa/lrs) - Ein 19-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Bruch in der Eifel schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam sein Wagen am Freitagabend von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Sanitäter versorgten den jungen Mann und brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik.