Nauen (dpa/bb) - Ein Motorradfahrer ist zwischen Nauen und Brieselang (Havelland) gegen einen Baum gekracht und schwer verletzt worden. Der 33-Jährige verlor am Sonntagabend in einer Kurve wegen zu schneller Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach kam er von der Fahrbahn ab und fuhr vor einen Baum. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme war die L 201 in beiden Richtungen gesperrt.