Breuberg (dpa/lhe) - Eine Kutschfahrt in Breuberg im Odenwaldkreis hat am Sonntagvormittag für zwei Männer mit Verletzungen geendet. Der 81-jährige Lenker hatte die einspännige Kutsche kurz vor der Grundstückseinfahrt zum Wolferhof am rechten Fahrbahnrand gestoppt, um ein entgegenkommendes Auto vorbeizulassen. Als der Wagen vorbeifuhr, erschrak das Zugpferd und nahm samt der Kutsche Reißaus, wie die Polizei mitteilte.