Bretzfeld (dpa/lsw) - Bei einem schweren Autounfall nahe Bretzfeld im Hohenlohekreis sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet ein 20-Jähriger am frühen Freitagabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Kurz darauf fuhr ein dritter Wagen in die Unfallstelle. Der Verursacher war eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Drei weitere Autoinsassen wurden ebenfalls in eine Klinik gebracht, darunter ein zehnjähriges Mädchen.