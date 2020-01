Bremerhaven (dpa/lni) - Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Müllwagen in Bremerhaven ist auch die schwer verletzte 68-jährige Beifahrerin des Pkw im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 72-jährige Fahrer war am Montag bei dem Unfall tödlich verletzt worden. Er hatte laut Polizei an einer Kreuzung im Fischereihafen nicht ausreichend auf den vorfahrtsberechtigten Lastwagen geachtet. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Pkw von der Fahrbahn auf eine anliegende Grünfläche geschleudert. Der 29 Jahre alte Fahrer des Müllwagens blieb unverletzt.