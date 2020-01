Bremerhaven (dpa/lni) - Aus Jux und Tollerei ist eine Gruppe Jugendlicher in Bremerhaven unvermittelt über eine Straße gelaufen, drei von ihnen wurden von einem Auto erfasst und verletzt. Ein 15-Jähriger habe schwere Kopfverletzungen erlitten, sei aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren seien leicht im Gesicht verletzt worden. Ein 17-Jähriger kam unversehrt über die Straße.

Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die vier am Vorabend zu Fuß unterwegs gewesen und hatten herumgealbert. Als sie plötzlich über die Fahrbahn liefen, konnte ein 53-jähriger Autofahrer nicht mehr bremsen. Die Jugendlichen hätten einander nicht geschubst, sagte der Sprecher. Auch Alkohol sei nicht im Spiel gewesen.