Bremen (dpa/lni) - Ein Motorradfahrer hat auf einer Kreuzung in Bremen mutmaßlich einen Lastwagen übersehen und ist beim Zusammenstoß tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 68-jährige Mann mit seinem Motorrad am Vortag auf die Straßenkreuzung im Bremer Stadtteil Strom zugefahren. Der Sattelzug sei von rechts gekommen und habe Vorfahrt gehabt, trotzdem kollidierten die Fahrzeuge. Der schwer verletzte Motorradfahrer sei trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle gestorben. Der 55 Jahre alte Fahrer des Lastwagens musste wegen eines Schocks im Krankenhaus behandelt werden.