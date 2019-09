Bremen (dpa/lni) - Eine 51-jährige Frau ist am Freitag auf der A27 in Bremen tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war die Fahrerin eines Transporters in Richtung Cuxhaven unterwegs, als sie auf dem mittleren Fahrstreifen mit einem Lkw-Reifen samt Felge zusammenstieß. Die 51-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Transporter kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Schutzplanke. Die nicht angeschnallte Frau wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und starb am Unfallort. Der Lkw-Reifen gehörte wohl zur Ladung eines Lastwagens und war während der Fahrt heruntergefallen. Die Beamten ermitteln gegen den Lastwagenfahrer wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.