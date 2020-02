Bremen (dpa/lni) - Ein entgleister Güterzug in Bremen hat am Dienstag den Bahnverkehr im Nordwesten von Niedersachsen durcheinander gebracht. Neun leere Waggons sprangen aus den Gleisen und richteten am Bahnhof Bremen-Neustadt schweren Schaden an, wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtete. Bei dem Unfall sei niemand verletzt worden. Die Bergungsarbeiten dauerten voraussichtlich bis Mittwochmorgen um 6.00 Uhr. Wann der Bahnverkehr auf der Strecke wieder aufgenommen werden kann, war laut Deutscher Bahn zunächst nicht absehbar.

Der Unfall ereignete sich kurz hinter einer Weserbrücke, über die der gesamte Bahnverkehr von Bremen Richtung Oldenburg, Wilhelmshaven und Emden läuft. Laut Deutscher Bahn kam es dadurch auf der Fernverkehrsstrecke zwischen Norddeich Mole - Dresden zu Ausfällen und Verspätungen. Züge wurden zwischen Leer und Hannover in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet, mehrere Halte fielen aus.

Der Güterzug kam mit 38 Schüttgutwaggons leer aus Oberhausen und sollte in Wilhelmshaven mit Kohle beladen werden, wie der Polizeisprecher sagte. Gegen 11.50 Uhr sprang aus noch ungeklärter Ursache ein Waggon aus den Schienen und brachte die nachfolgenden Wagen zum Entgleisen. Die Waggons rissen das Gleisbett auf und verbogen mit ihrer Wucht die Schienen. Mehrere Oberleitungsmasten wurden umgeknickt, die Bahnsteigkante wurde beschädigt. Einem Polizeisprecher zufolge sollen am Abend die Oberleitungen repariert werden. Sollte dies erfolgreich sein, könnte am Mittwochmorgen ein Gleis wieder befahren werden.

Um das Ausmaß der Schäden zu erkunden, überflog die Bundespolizei die Unfallstelle mit einem Hubschrauber. Die Sperrung der vielbefahrenen Strecke traf auch zahlreiche Fußballfans, die auf der Anfahrt zum Pokalspiel Werder Bremen - Borussia Dortmund im Weserstadion am Dienstagabend (20.45 Uhr, ARD und Sky) waren.