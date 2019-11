Breitenheim (dpa/lrs) - Eine 69-Jährige ist im Landkreis Bad Kreuznach von ihrem wegrollenden Auto eingeklemmt worden. Die Frau habe ihr Fahrzeug in Breitenheim auf einer abschüssigen Straße abgestellt. "Das Auto hatte sie dabei offenbar nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Bei dem Versuch, das Auto zu stoppen, sei sie zwischen Fahrzeugtür und Hauswand eingeklemmt worden. Die Frau wurde verletzt, aber laut ersten Erkenntnissen nicht schwer. Am Auto entstand Totalschaden, weil es weiterrollte und gegen eine weitere Hauswand prallte. Eine Schadenssumme nannte die Polizei nicht.