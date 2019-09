Braunschweig (dpa/lni) - In einem Gewerbegebiet in Braunschweig ist ätzender Industriereiniger aus einem Lkw-Container ausgetreten und hat einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie ein Feuerwehrsprecher am frühen Mittwochmorgen sagte, seien Einsatzkräfte seit kurz vor Mitternacht vor Ort. Menschen seien nicht verletzt oder gefährdet. Der Stoff tropfe aus einem Container, der auf einen Lkw verladen werden sollte. Im Container lagerten mehrere 800-Liter-Fässer mit Industriereiniger. Wie viel von der Flüssigkeit ausgetreten war, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen. Der Einsatz sollte noch bis in den Morgen andauern.