Braunschweig (dpa/lni) - In einem Gewerbegebiet in Braunschweig sind in Nacht zum Mittwoch etwa 150 Liter eines ätzenden Industriereinigers aus einem Container ausgetreten. Rund 100 Feuerwehrleute seien bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Eine Gefahr für die Umgebung könne ausgeschlossen werden, weil der Stoff keine Gase oder Dämpfe bilde. Auch für das Trinkwasser habe keine Gefahr bestanden. Verletzt wurde durch die Flüssigkeit niemand.

Lastwagenfahrer hatten kurz vor Mitternacht den Notruf alarmiert, weil sie nach Rangierarbeiten die auslaufende Flüssigkeit bemerkt hatten. Erste Proben ergaben, dass es sich um ein stark ätzendendes Reinigungskonzentrat handelte, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Die gesamte Ladebrücke habe von etwa 20 Einsatzkräften in Chemikalienschutzanzügen entladen werden müssen, um an den beschädigten 1000-Liter-Behälter zu gelangen.

"Weil es nicht möglich war, den Behälter abzudichten, wurde das Produkt in einen Saugwagen umgepumpt und die Einsatzstelle gereinigt", sagte der Feuerwehrsprecher. Die Höhe des Schadens war zunächst noch unklar. Die Polizei versucht, die Ursache zu ermitteln. "Wir wollen klären, ob es einen Fehler gab oder ob es sich um eine Verkettung unglücklicher Umstände handelt", sagte ein Polizeisprecher.