Brandenburg an der Habel (dpa/bb) - Ein betrunkener und unter Drogen stehender Jugendlicher ist von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 19-Jährige wollte am Samstag vor einem haltenden Bus die Straße überqueren. Dabei wurde er von einem vorbeifahrenden Auto erfasst, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen schwer verletzt in ein nahe liegendes Krankenhaus. Zuvor wurde bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen, ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 1,97 Promille. Zudem reagierte der 19-Jährige bei einem Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fand die Polizei auch eine geringe Menge an Cannabis und beschlagnahmte sie.