Borna (dpa/sn) - Bei einem Verkehrsunfall in Borna sind vier Senioren schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war am Donnerstag im Ortsteil Zedtlitz ein 75-Jähriger mit seinem Wagen auf die Hauptstraße abgebogen, ohne auf einen Vorfahrt berechtigten Pkw zu achten. Durch die anschließende Kollision wurde das Auto des 82 Jahre alten Fahrers gegen einen parkenden Transporter geschleudert. Dabei erlitten der Fahrer sowie zwei 79 und 86 Jahre alte Frauen und ein 80-jähriger Mann schwere Verletzungen. Alle vier mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 75-Jährige blieb unverletzt. Er muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten, teilte die Polizei mit.