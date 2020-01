Bohmte (dpa/lni) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Donnerstag in Bohmte-Hunteburg bei Osnabrück ein Fußgänger gestorben. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 90-Jährige in Höhe einer Arztpraxis die Straße, als er vom Wagen eines 18-Jährigen erfasst wurde. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der 18-Jährige erlitt einen Schock.