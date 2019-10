Heilbad Heiligenstadt (dpa/th) - Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 38 nahe Heilbad Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) verletzt worden, drei davon schwer. Ein Sprecher der Polizei sagte am Montag, der 28 Jahre alte Fahrer sei in Richtung Göttingen unterwegs gewesen und habe auf den Parkplatz Leinetal fahren wollen. In der Abfahrt prallte er am Sonntagabend aus unklarer Ursache gegen einen Findling neben der Fahrbahn. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer, eine 25 Jahre alte Insassin sowie ein Insasse, zu dessen Alter keine Angaben vorlagen, wurden schwer verletzt. Ein 24-Jähriger, der ebenfalls im Auto saß, sei leicht verletzt worden, hieß es.