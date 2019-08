Bodenkirchen (dpa/lby) - Ein umgekippter Tanklastzug hat bei einem Unfall in Niederbayern ein Auto samt dessen Fahrer unter sich begraben. Retter bargen den Mann am Freitag tot aus dem völlig zerdrückten Wrack, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Autofahrer war alleine in dem Wagen gesessen. Während der Bergung hoben zwei Kräne den 40-Tonner an. Der Fahrer des Tanklastzugs verletzte sich bei dem Unfall leicht.