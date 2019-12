Bockenem (dpa/lni) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Kleinbus ist im Landkreis Hildesheim am Dienstag der Fahrer des Autos schwer verletzt worden. Eine 60 Jahre alte Beifahrerin in dem Kleinbus erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ihr 63 Jahre alter Ehemann habe als Fahrer des Busses an einer Kreuzung in Bockenem die Vorfahrt des Autos missachtet. "Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge." Ein Rettungswagen brachte die 60-Jährige und den 81 Jahre alten Autofahrer ins Krankenhaus.