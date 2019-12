Leisnig (dpa/sn) - Ein 81 Jahre alter Mann ist nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 14 gestorben. Der Autofahrer war am Donnerstagnachmittag Richtung Dresden unterwegs, als er mit seinem Auto bei Leisnig (Landkreis Mittelsachsen) nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen eine Leitplanke krachte und sich mehrfach überschlug, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn, er kam ins Krankenhaus. Auf der A14 kam es für mehrere Stunden zu Behinderungen.