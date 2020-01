Bochum (dpa/lnw) - Ein Lastwagenfahrer ist mit seinem Absetzkipper in Bochum in ein U-Bahn-Häuschen gekracht und wenig später im Krankenhaus gestorben. Der 56-Jährige hatte den Ermittlungen zufolge während der Fahrt das Bewusstsein verloren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Folge überquerte sein Fahrzeug bei roter Ampel eine Kreuzung und prallte frontal in das Fahrstuhlhäuschen der dortigen U-Bahn-Haltestelle. Der Fahrer war nach dem Unfall am Morgen zunächst reanimiert und in eine Klinik gebracht worden. Dort starb er am Mittag.