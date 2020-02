Blankenburg (dpa/sa) - In Blankenburg (Landkreis Harz) ist ein Mann mit zwei Gehhilfen beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der dunkel bekleidete 58-Jährige stürzte am Sonntagabend auf Motorhaube und Frontscheibe des Wagens, wie die Polizei am Montag in Halberstadt mitteilte. Er wurde in eine Klinik gebracht.