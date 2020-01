Bischofswerda (dpa/sn) - Auf regennasser Straße ist in Bischofswerda ein Jugendlicher mit seinem Moped gestürzt und hat sich bei einem nachfolgenden Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Der 16-Jährige war am Freitagmorgen beim Linksabbiegen an einer Kreuzung vermutlich aufgrund der Nässe gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw gekommen. Wegen der dabei erlittenen schweren Verletzungen wurde der Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf 3500 Euro geschätzt.