Bischofsheim (dpa/lby) - Ein Monteur ist bei Arbeiten an einem Skilift im unterfränkischen Bischofsheim etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt und tödlich verletzt worden. "Eigentlich war er mit den Arbeiten fertig", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Würzburg. Wieso der 58-Jährige aus Österreich dann noch einmal auf einen rund sieben Meter hohen Mast kletterte, sei noch unklar. Als der Skilift plötzlich losgegangen sei, sei der Mann abgestürzt. Der Unfall ereignete sich am 16. Januar am Arnsberglift im Landkreis Rhön-Grabfeld. Ob Sicherheitsvorschriften missachtet wurden, werde noch untersucht, sagte die Sprecherin und bestätigte einen Bericht der "Main-Post".

Feedback