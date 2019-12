Bischofsheim (dpa/lhe) - Eine Autofahrerin ist an Heiligabend in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Die 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto sei auf einer Landstraße am Ortseingang ins Schleudern geraten, hieß es - "vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn". Als der Wagen mit der Fahrertür gegen einen Baum am Straßenrand krachte, habe sich diese geöffnet und die Frau sei hinausgeschleudert worden. Es sei davon auszugehen, dass sie nicht angeschnallt gewesen sei.

Die Frau habe trotz schwerer Verletzungen großes Glück gehabt: Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.