Biederitz (dpa/sa) - In Biederitz im Jerichower Land ist ein Radfahrer gestürzt und gestorben. Der 80-Jährige sei am Dienstagnachmittag mit seinem Rad umgekippt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Warum der Radfahrer stürzte, muss noch ermittelt werden.