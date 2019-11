Biebergemünd/Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf einer Landstraße im Main-Kinzig-Kreis ist am Samstag ein 61-jähriger Mann getötet worden. Zwei weitere Menschen erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Der 61-Jährige war demnach am Vormittag bei Biebergemünd in den Gegenverkehr abgekommen und mit dem Fahrzeug eines 44 und 48 Jahre alten Ehepaars kollidiert. Der Unfallverursacher starb, bevor er in eine Klinik gebracht werden konnte. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.