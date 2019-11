Essen (dpa/lni) - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Bevern im Kreis Cloppenburg sind zwei Insassen eines Autos ums Leben gekommen. Der 32-jährige Fahrer hatte am Samstag vor einer Linkskurse ein anderes Auto überholt und war dabei ins Schleudern geraten. Dabei streifte sein Wagen zunächst einen Baum, drehte sich und stieß dann gegen einen anderen Baum. Der Fahrer und sein 55 Jahre alter Beifahrer wurden in dem völlig verformten Autowrack eingeklemmt. Beide starben noch am Unfallort.