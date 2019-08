Zwei Fußgänger in Kreuzberg von Auto angefahren

Berlin (dpa/bb) - Zwei Fußgänger sind in Berlin-Kreuzberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Sie wollten am späten Donnerstagabend vermutlich die Reichenberger Straße überqueren, als sie von dem Wagen erfasst wurden, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Fußgänger kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Mehr Details zu dem Unfall waren am frühen Freitagmorgen noch nicht bekannt.